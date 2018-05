Palmeirenses aprovam adiamento do título por comemoração na Arena

O título não veio neste domingo, mas a festa promovida pela torcida do Palmeiras já é de campeão brasileiro. Do início ao fim, muita emoção e confiança no time de Cuca e o orgulho de ser palmeirense voltou com toda a força. Nem mesmo o fato da Polícia Militar ter acabado com a tradicional concentração de torcedores na frente do Allianz Parque estragou a celebração do melhor time do Campeonato Brasileiro.

Os palmeirenses sabiam que para transformar o “quase” em campeão, de fato, teria que torcer por outros resultados. E a esperança em acabar com a espera já neste domingo começou por volta dos 22 minutos, quando Arrascaeta, no Mineirão, abriu o placar para o Cruzeiro e fez com que os torcedores no Allianz Parque comemorasse como um gol. A agonia estava chegando ao fim. Ou melhor, ainda faltava o Palmeiras fazer a sua parte.

O tempo foi passando, começou o segundo tempo e quis o destino que no mesmo momento em que Dudu desviava o cruzamento de Gabriel Jesus e abrisse o placar, o Santos empatava no Mineirão. Lamentação? De jeito nenhum. Só alegria na arena e nem a virada santista fez os torcedores diminuírem o ritmo. Aos 45, enquanto ameaçavam cantar um “É campeão!”, o Cruzeiro empatou com Manoel e o estádio “explodiu”. Não tinha uma pessoa na arena que não sentisse o chão tremer e o barulho era ensurdecedor.

Torcedores se abraçavam, choravam e ainda tinha aqueles que queriam acabar logo a agonia e se concentraram em acompanhar os minutos finais do jogo do Santos, pelo rádio. Nos últimos anos, o Palmeiras ganhou duas Copa do Brasil, mas o Brasileiro é especial. Muitos torcedores que estavam no estádio, nunca viram seu time de coração ser campeão nacional, algo que ocorreu pela última vez em 1994. Por isso, a emoção era maior do que em outros momentos vividos no Allianz Parque.

O título não veio, mas há quem tenha até achado melhor. “Pelo menos vamos ganhar no campo”, disse um torcedor, na arena, lembrando que a conquista só seria confirmada após o jogo do Flamengo, que começou às 19h30. O provável último ato desta trilogia alviverde acontece no domingo, contra a Chapecoense, novamente no Allianz Parque. Desta vez, o Palmeiras só dependerá de si.

NOVO REDUTO

Como tem acontecido nos últimos jogos, a PM não deixava que torcedores sem ingresso chegassem próximo do estádio. Assim, os palmeirenses criaram um novo reduto para se encontrar e a proibição gerou uma mudança importante: a concentração dos torcedores se deslocou para as ruas mais distantes do estádio, como Venâncio Aires, Diana e Caraíbas. Na partida contra o Botafogo, a reportagem do Estado encontrou a mesma festa das partidas anteriores sendo feita fora da área do bloqueio. A festa não sumiu, mas mudou de lugar.

A proibição motivou a criação de um abaixo-assinado criado pelos torcedores do Palmeiras contra a decisão da Polícia Militar de controlar o acesso às ruas próximas. Já são 10,1 mil assinaturas. Na visão dos torcedores, o alto preço dos ingressos impede que a maioria dos torcedores entre no estádio.

Uma cena que chamou a atenção antes do jogo, foi de um pai que levou a filha, criança, para o estádio com o rosto pintado de verde e foi obrigado a lavar o rosto dela, pois a PM alegou que ela não poderia ter o rosto coberto por nada.