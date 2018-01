Palmeirenses avisam: perdemos a paciência Uma semana de muita pressão e cobranças espera por Jair Picerni e seus jogadores. Os 24.132 torcedores palmeirenses que pagaram ingresso sábado no Palestra já deram o aviso: vão continuar apoiando a equipe, mas não estão mais dispostos a suportar o péssimo futebol e, mais do que isso, o estrelismo de alguns jogadores, que falaram muito e fracassaram no empate por 1 a 1 contra o fraquíssimo CRB. Leia mais no Jornal da Tarde