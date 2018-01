Palmeirenses brigam antes do jogo O confronto entre duas torcidas uniformizadas do Palmeiras - a TUP e a Mancha Verde -, nas proximidades da Rua Turiassu, no bairro das Perdizes, zona oeste, mobilizou policias da Tropa de Choque da Polícia Militar. A briga aconteceu nesta quinta-feira antes do início do jogo do Palmeiras contra o Atlético de Sorocaba, no Parque Antarctica. O saldo do conflito e da repressão foi a prisão de três torcedores, ferimentos em outro e também em um policial. Ambos foram medicados em Pronto-Socorros da região. Segundo o comando da Tropa de Choque, a polícia já estava preparada para combater esse confronto anunciado, que também ocorreu, no último domingo, quando o time jogou contra o São Paulo, no Morumbi. A briga, que começou nas proximidades do estádio adversário, teve continuidade nas arquibancadas reservadas a torcedores do Palmeiras. Ainda conforme a Polícia Militar, há algum tempo tem se constatado grande rivalidade entre integrantes da TUP e os da Mancha Verde. Apesar das proibições da Justiça, ambas continuam funcionando nos mesmos moldes que levaram à condenação e fechamento das torcidas organizadas, por iniciativa do Ministério Público.