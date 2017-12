Palmeirenses comemoram empate fora A avaliação geral dos jogadores do Palmeiras foi a de que o empate por 1 a 1 diante do Botafogo, neste sábado à noite, foi um bom resultado. Para o goleiro Marcos, o Caio Martins é uma panela de pressão e seu time soube suportar bem as investidas do time carioca, principalmente no segundo tempo. ?O jogo foi muito difícil, muito equilibrado e eu tive contra mim um campo pesado por causa da chuva?, explicou. O volante Magrão também reclamou das condições do gramado e ressaltou a dificuldade de dominar a bola em um campo encharcado. Ele também considerou o empate vantajoso para o time. ?Empatar fora de casa com um adversário direto é muito bom, agora é fazer o dever de casa e ganhar todos os jogos no nosso campo?. Já o atacante Vágner Love, autor do gol mais bonito da partida, disse que o Palmeiras ganhou um ponto precioso, mas acha que a equipe pode se garantir na Série A somente se não perder fora de casa e vencer todas na capital. Objeto - Aos 25 minutos do primeiro tempo, um objeto foi arremessado contra o goleiro Marcos. Rapidamente um gandula entrou em campo e o retirou, sem que o goleiro palmeirense visse.