Palmeirenses compram mais de 20 mil ingressos para jogo com Tijuana

SÃO PAULO - Mais de 20 mil ingressos já foram vendidos para o confronto entre Palmeiras e Tijuana, na próxima terça-feira, 14, pelas oitavas de final da Libertadores. As entradas para a partida no Pacaembu começaram a ser comercializadas a partir do último sábado, 4, somente para associados ao programa para torcedores do clube.

O público geral terá acesso à compra apenas no dia 11, depos das 10h. As vendas ficarão abertas até o dia 13 nas bilheterias do estádio Palestra Itália, pontos autorizados e pela internet. No dia do jogo também será possível comprar entradas no Pacaembu até o intervalo da partida. Os torcedores do Tijuana só conseguirão comprar ingressos no dia 14, no próprio local da disputa.

O Palmeiras espera aproveitar o resultado obtido no México e o apoio da torcida em casa para continuar na briga pela taça da América. No dia 30 de abril, os times empataram sem gols em Tijuana.

Se vencer, o alviverde vai enfrentar o Atlético-MG, que goleou o São Paulo por 4 a 1 e confirmou seu lugar nas quartas de final. Corinthians, Fluminense e Grêmio são os outros clubes brasileiros firmes na competição.

SERVIÇO

Palmeiras x Tijuana

Estádio do Pacaembu

Horário: 22h

Confira o valores dos ingressos para a partida no Pacaembu:

Arquibancadas Verde e Amarela - R$ 60,00

Arquibancada Laranja - R$60,00

Cadeira Laranja - R$120,00

Cadeira Descoberta - R$150,00

Cadeira Coberta Azul - R$ 300,00

Tobogã - R$ 60,00

Arquibancada Visitante Lilás - R$ 60,00

Todos os ingressos têm opção de 50% de desconto para beneficiários de meia-entrada e estão disponíveis para sócios Avanti no site Futebol Card.