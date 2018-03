Palmeirenses compram só 400 ingressos Os palmeirenses não se empolgaram muito para comprar os ingressos do segundo confronto com o São Paulo, pela Copa Libertadores, que será realizado na quarta-feira. Nesta sexta-feira, nos pontos de venda colocados à disposição da torcida do Palmeiras, apenas 400 ingressos foram vendidos. Neste sábado, os sete locais funcionam das 11h às 17h. Se sobrarem bilhetes da carga de 7.200 colocados à venda para os palmeirenses, o restante será vendido segunda e terça-feira, apenas nas bilheterias do Palestra, no mesmo horário. Segundo a assessoria de imprensa do São Paulo, já foram vendidos quase 39 mil ingressos dos 61 mil dirigidos aos donos da casa. Os são-paulinos, mais uma vez, enfrentaram grandes filas para comprar ingressos. Apenas nesta sexta, quase dez mil bilhetes foram vendidos. Funcionários do setor de arrecadação do Palmeiras, será normal se a maioria dos torcedores comprarem ingressos na última hora, no Parque Antártica. Os ingressos para o setor azul da arquibancada já estão esgotados, disponíveis apenas nas mãos dos cambistas. Ainda há ingressos para todos os outros setores.