Palmeirenses contestam arbitragem de Wilson Luiz Seneme Com raiva, Caio Júnior jogou uma garrafa d´água no chão. Eram 21 minutos do segundo tempo. O técnico se revoltara contra a não marcação de uma falta de Breno em William. Na seqüência do lance, Richarlyson avançou e mandou um petardo no ângulo esquerdo de Diego Cavalieri, fazendo o terceiro gol tricolor e acabando com as chances de reação do Verdão no clássico. A arbitragem foi muito contestada pelos palmeirenses, também pelo pênalti de Dininho em Alex Silva, no primeiro tempo. "Ele (Alex) me puxou primeiro", disse o zagueiro alviverde. "O jogo foi igual, com tendência para o Palmeiras, que teve mais posse de bola. Mas dois lances decidiram o jogo: o pênalti do Dininho, que na minha opinião não ocorreu, e a falta no William, que não foi marcada e gerou o gol do Richarlyson. Infelizmente, isso faz parte do futebol", disse Caio. Com a derrota, o Palmeiras não depende mais só de si para se classificar. Vai ter que vencer Guaratinguetá (em casa) e São Bento (fora), além de torcer por tropeços de São Caetano e Bragantino, que venceram ontem na rodada. "A gente estava com essa classificação na mão, dependia só da gente, mas agora é trabalhar para reverter a situação, que está difícil, mas não impossível", disse o zagueiro David. "Vamos buscar os seis pontos nesses dois jogos e ver o que acontece depois. Não adianta os outros tropeçarem e nós não fazermos a nossa parte. Não é o fim do mundo", emendou o goleiro Diego Cavalieri. Duas decisões no Palestra Os próximos jogos serão mesmo no Palestra Itália, a pedido de Caio Júnior, apesar de o estádio estar em reformas. A diretoria cogitava levar as partidas contra o Ipatinga e o Guaratinguetá, quinta-feira e domingo de Páscoa, para o Pacaembu, por causa das reformas na marquise do Palestra. A saída encontrada pela diretoria foi fechar o setor em reformas e tirar no dia dos jogos parte dos andaimes do local, que ficam bem à frente das cabines de rádio e TV.