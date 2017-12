Palmeirenses correm atrás de ingresso Os ingressos para a partida contra o Botafogo, sábado à tarde, no Palestra Itália, só começam a ser vendidos na quarta-feira. Porém, desde hoje, os torcedores já circulavam pelas cercanias do estádio atrás dos bilhetes. "O movimento foi muito grande durante toda a manhã, principalmente dos cambistas", alertou Marcelo Lima, presidente da TUP e proprietário de uma loja de artigos esportivos na Rua Turiaçu. "Faço um apelo à diretoria do Palmeiras e à Polícia Militar para evitar que os ingressos acabem nas mãos desses cambistas." A torcida palmeirense, em festa desde que o clube garantiu o acesso à primeira divisão e o título da Série B, após a vitória de sábado sobre o Sport, por 2 a 1, em Garanhuns, não quer perder por nada o ?grand finale? do time na Série B. "O pior já passou. Será um jogo normal, só para descontrair e passear", disse o presidente da TUP. "Eu comemorei muito, mas o time não fez mais do que a obrigação. A torcida não suportaria mais um ano de rebaixamento." Mas o clima de comemoração é deixado de lado quando o assunto é o Botafogo. Primeiro, porque no banco de reservas carioca estará o técnico Levir Culpi, que não conseguiu salvar o Palmeiras do rebaixamento em 2002. E segundo, por causa do confronto que houve entre as torcidas, após o empate (1 a 1) no quadrangular final, em Niterói. "O Levir será recepcionado do mesmo jeito que o idiota do Luxemburgo. A torcida vai pegar muito no pé", garantiu Marcelo Lima, mais revoltado com a atitude da torcida botafoguense. "Foi um ataque covarde contra os palmeirenses - a TUP levou 120 pessoas. Quero ver se eles terão coragem de vir para cá. Estamos com gosto de vingança." Rivalidades à parte, as arquibancadas do Palestra Itália estarão novamente coloridas para recepcionar o time que voltou à primeira divisão. A TUP promete fumaça e balão inflável no formato de bastão (cerca de 8 mil), bastante utilizado pela torcida coreana na Copa do Mundo do ano passado - estão sendo distribuídos na sede da torcida. A outra organizada palmeirense, Mancha Alviverde, ainda não definiu a programação da festa.