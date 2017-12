Palmeirenses criticam Levir Culpi Os jogadores do Palmeiras comemoraram cada um ao seu modo a goleada por 4 a 1 que sacramentou a conquista do título da Série B. Elson criticou o treinador Levir Culpi, que durante a semana disse que o Botafogo colocaria água no chope palmeirense. Pedrinho agradeceu a Deus pela chance de retornar ao time e marcar um gol. Vágner, artilheiro da competição com 19 gols, afirmou que deixou de ser uma promessa para virar realidade. "Sou campeão e artilheiro. Não tem felicidade maior. Mas todos que fizeram parte desse grupo estão de parabéns." E Marcos voltou a manifestar o orgulho de ter retornado à Série A dentro do campo. Irritado, Elson desfilou sua raiva contra Levir Culpi. "Ele falou demais durante a semana e nos motivou. Além de não ter feito nada no Palmeiras, nos menosprezou. Odeio quem fala demais, as palavras só têm valor quando o jogo termina. Dei a minha vida pelo Palmeiras, disputei cada dividida como se fosse a última, e estou muito feliz." Marcos enalteceu a determinação do grupo. "Ganhamos a vaga para a Série A na bola e não no tapetão. Esse é o meu maior orgulho. Mas estou satisfeito por tudo o que proporcionamos aos torcedores. Tudo que vem com dificuldade é mais gostoso." Diego, que abriu um extintor de incêndio no saguão da imprensa para comemorar, agradeceu ao técnico Jair Picerni. "Ainda bem que ele acreditou em mim. Agora é só emoção. Dedico esse título à torcida. Foi maravilhoso dar a volta olímpica vestindo a camisa do clube que me acolheu." Pedrinho era um dos mais emocionados. "Entrar e marcar um gol foi o melhor presente que poderia receber. Quero ficar aqui até o final do meu contrato, em 2005. A carga positiva que recebi foi imensa, jamais havia sentindo uma alegria tão grande na minha carreira." Leonardo, que caiu com o time em 2002, festejava sua vitória pessoal. "Pouca gente acreditava em mim. Hoje dei a volta por cima." Picerni reiterou seu desejo em permanecer no Parque Antártica. "Vamos conversar com o presidente, queremos acertar um novo contrato." O diretor de Futebol Mário Gianini confirmou que a prioridade é mantê-lo. "Não temos nenhum outro nome em mente." Os jogadores também ressaltaram a vontade com que os dois times disputaram o clássico, mesmo com o título da Série B decidido desde a semana passada. "Quem imaginou que o jogo seria disputado como se fosse um amistoso quebrou a cara. Em campo, todo mundo viu que não houve festa", disse Magrão, autor do segundo gol palmeirense. "Mostramos a todos que a partida foi jogada como se valesse três pontos", completou Edmílson.