Palmeirenses deixam Arruda frustrados O sentimento de frustração marcou a saída dos jogadores do Palmeiras do gramado do Arruda neste sábado à noite, em Recife. Depois de uma boa atuação, todos reclamaram do fato de a equipe ter cedido o empate aos 42 minutos do segundo tempo. "O time esteve bem na etapa final, mas não conseguimos voltar para São Paulo com a vitória. Não tenho como negar que tivemos o jogo na mão, mas um erro do ataque permitiu que o Santa Cruz conseguisse chegar ao segundo gol", disse Thiago Gentil. Vágner, que marcou o segundo gol do Palmeiras, era a imagem da decepção. "O time saiu perdendo, correu atrás, chegou à virada mas infelizmente o resultado positivo não veio. Agora vamos trabalhar durante a semana para vencer o Mogi Mirim sábado que vem." Pelo lado do Santa Cruz, sobrou alívio pelo resultado. "Tive apenas uma chance na partida, mas artilheiro está aí para isso. Consegui marcar um gol que trouxe um ponto importante para nós", resumiu Roberto Santos. "Demos mole no segundo tempo e quase perdemos. Mas é claro que diante das circunstâncias, o resultado acabou sendo muito bom. O importante é somar pontos", resumiu o atacante Dimas.