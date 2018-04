Palmeirenses destacam evolução do time na reta final

SÃO PAULO - Contrariando o ditado popular, o Palmeiras acredita que é a última impressão a que fica. Depois de sofrer durante quase todo o segundo turno, chegando a ficar 10 jogos sem vencer, a equipe deu a volta por cima e agora já ostenta duas vitórias seguidas e quatro partidas de invencibilidade na competição. Para o chileno Valdivia, o resultado positivo no clássico contra o São Paulo, neste domingo, no Pacaembu, comprova este crescimento.

"Nós perdemos muitos jogadores importantes, que acabaram se machucado ao longo do campeonato. Lamentavelmente, estamos melhorando só agora que o campeonato está acabando", observou o chileno, que foi um dos jogadores importantes a desfalcar o Palmeiras durante boa parte da competição. Kléber, Cicinho e Marcos foram outros que sofreram com problemas físicos.

E a torcida parece ter acompanhado o time nesta evolução. No clássico contra o São Paulo, mais de 18 mil pessoas pagaram ingresso para entrar no Pacaembu, apesar da má fase das duas equipes. "Queria agradecer e parabenizar os nossos torcedores. Mesmo sem ambição nenhuma na competição, mesmo sem objetivos, vieram 20 mil pessoas e empurraram o time mesmo nos momentos mais críticos, jogaram junto com o time. Foi muito legal", comentou o técnico Luiz Felipe Scolari

Na última rodada do Brasileirão, a torcida do Palmeiras vai ficar ainda maior, contando com o reforço de vascaínos e de todos aqueles que não desejam ver o Corinthians campeão. Apesar disso, Felipão garante que a motivação alviverde é por uma vitória para fechar bem a temporada, independente de o adversário ser o maior rival.

"Vamos jogar mais um jogo de final de campeonato, porque nossa responsabilidade é de jogar pela vitória, independente de qual é o time e a situação dele. Podia ser o Avaí ou o Figueirense, mas é o Corinthians", comentou ele, que diz pensar em vencer e não em atrapalhar o título corintiano. "Eles podem até ser campeões perdendo ou empatando com a gente. Então, temos que pensar apenas na vitória para melhorar o nosso ambiente."