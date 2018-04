Palmeirenses dizem que vitória aumenta moral da equipe

A tranquilidade voltou ao Palmeiras. Neste sábado, depois de vencer o Internacional, os jogadores demonstraram que a confiança do líder na conquista do título não diminuiu. "Pegamos um adversário de muita qualidade. O quarteto do ataque deles deu muito trabalho. Muitos jogadores nossos saíram esgotados. Foi uma batalha", disse o zagueiro Danilo. "Agora temos uma semana cheia pra nos recuperar".

O goleiro Marcos foi na mesma linha do companheiro. "O campeonato é uma batalha. A gente queimou muita gordura que tinha conquistado empatando muitos jogos. Mas é quando as coisas dão errado que temos de levantar a cabeça e chamar a responsabilidade. O time todo fez sua parte e o resultado nos motivou mais ainda para a sequencia dos jogos".

"Nós nos desdobramos. A gente estava com muitos desfalques, principalmente o Pierre. Sem ele a gente sente um pouco no sentido da marcação, mas o Souza e o Edmílson fizeram um jogo muito bom e superamos essa batalha", disse Marcos.

"A vitória foi importante porque a gente esta devendo para a torcida. Decepcionamos nos últimos jogos aqui em casa e nem assim eles abandonaram a gente. Lotaram o Palestra", disse Edmilson.