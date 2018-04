Palmeirenses esgotam ingressos para jogo com Tijuana O Palmeiras terá casa cheia na partida contra o Tijuana-MEX, nesta terça-feira, nas oitavas de final da Copa Libertadores. Pouco mais de duas horas após o início das vendas para o público em geral, os oito mil ingressos que ainda estavam disponíveis se esgotaram. Na internet, as entradas acabaram em menos de uma hora. A única opção para quem ficou sem ingresso, segundo o clube, é através de pacotes com a agência de viagem oficial do time, a Palmeiras Tour.