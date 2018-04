Palmeirenses esgotam todos os ingressos para a partida contra Tijuana

SÃO PAULO - O Palmeiras terá casa cheia na partida contra o Tijuana-MEX, nesta terça-feira, nas oitavas de final da Copa Libertadores. Pouco mais de duas horas após o início das vendas para o público em geral, os oito mil ingressos que ainda estavam disponíveis se esgotaram. Na internet, as entradas acabaram em menos de uma hora. A única opção para quem ficou sem ingresso, segundo o clube, é tentar comprá-lo através da agência de viagem oficial do time, a Palmeiras Tour.

Ao todo, foram disponibilizados 36.887 ingressos, sendo que dois mil deles estão reservadas para os torcedores do time mexicano, que só poderão adquiri-los no dia da partida.

Quem se arriscou a ir até o Palestra Itália e a outros postos de venda para tentar garantir um lugar no Pacaembu acabou encontrando enormes filas logo nas primeiras horas da manhã deste sábado. Por volta das 11h40, só tinham sobrado ingressos para o setor Tobogã, sem meia entrada.

Antes de abrir as bilheterias, cerca de 23.344 bilhetes já haviam sido vendidos para os torcedores filiados ao programa Avanti. A expectativa da diretoria é quebrar o recorde de público no ano, que foi de 33.912 pagantes contra o Libertad, do Paraguai.