Palmeirenses estão de olho em Picerni A partida de sábado marca o retorno de Jair Picerni, hoje técnico do Guarani, ao Parque Antártica. Será o primeiro reencontro da torcida palmeirense com o treinador responsável por levar a equipe de volta à Primeira Divisão do Brasileirão - e demitido após ser eliminado da Copa do Brasil pelo Santo André em pleno Parque Antártica. "O Jair conhece muito bem a nossa equipe e pode tirar proveito disso. Temos de ficar atentos", diz o goleiro Sérgio, que não esconde o carinho por Picerni . "Ele é um grande amigo, mas nessas horas o profissionalismo conta mais." O volante Corrêa, lançado por Picerni no Palmeiras, é outro que guarda boas recordações do treinador. "O Jair fez grandes amigos aqui, mas agora está do outro lado. Tenho um respeito muito grande por ele, mas precisamos da vitória." Não será a primeira vez que Picerni enfrentará o Palmeiras desde que deixou o clube, em maio. Em 15 de agosto, ele era o técnico do Atlético-MG, derrotado pelo Palmeiras por 2 a 1 no Mineirão. Um dos gols foi marcado por Thiago Gentil, atacante que teve pouquíssimas chances enquanto Picerni esteve no Parque Antártica. Gentil pode voltar a se vingar de Picerni no sábado. Tem presença confirmadíssima por Estevam Soares no ataque. A outra vaga será disputada por três jogadores: Ricardinho, que vem agradando a Estevam como ?puxador de contra-ataques?; Pedrinho, que já vinha atuando no ataque e retorna ao time após cumprir suspensão automática; ou Osmar, já totalmente recuperado de uma lesão no joelho direito mas ainda sem ritmo de jogo. A escolha de quem joga no ataque está condicionada à definição sobre o meio-de-campo. Com as suspensões de Marcinho e Magrão, só Corrêa tem presença confirmada no setor. Com isso, Pedrinho pode ser recuado para sua posição de origem, abrindo mais uma vaga no ataque para Ricardinho ou Osmar. Alceu, Elson e Diego Souza são os outros candidatos a uma posição no meio-de-campo. Isso deve começar a ser definido nos treinamentos desta quarta - nesta terça, por causa da chuva, só houve treinos físicos no CT.