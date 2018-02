Palmeirenses estão ultra-motivados Sobre o clássico de domingo contra o Corinthians, Marcinho resumiu o sentimento que domina o elenco do Palmeiras. Misturando ironia com raiva, o volante não esconde a ansiedade: "Vamos enfrentar os galácticos. Somos os humildes. Estamos ansiosos para jogar contra essas estrelas. Será uma honra. Principalmente se tiver o Tevez pela frente. Acho que vou vê-lo jogando bem de perto." Assim como fez com Robinho, Marcinho deverá estar sempre ao lado do argentino, quando o Palmeiras for atacado. Pedrinho também se empolga com a rivalidade. "Se existe gente no Corinthians querendo logo esse clássico, aqui no Palmeiras não é diferente. E eles que se preparem", provoca.