Palmeirenses exaltam papel da torcida durante vitória e antes de jogo com Inter

A vitória por placar mínimo do Palmeiras sobre o Internacional, em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, criou uma grande ansiedade no público que acompanhou o confronto na tarde deste domingo no Allianz Parque.

Autor do gol que garantiu os três pontos ao alviverde, Cleiton Xavier agradeceu ao apoio dos torcedores. "Foi emocionante, pela luta, pela entrega e pelo fator torcida. A torcida foi fundamental, como nos últimos jogos. A gente quis comemorar ali dentro de campo para eles, o torcedor que veio, nos incentivou e foi muito importante", ressaltou o meio-campista.

O resultado positivo deixou o Palmeiras com 70 pontos na liderança e ainda mais próximo do título do Brasileirão. Com o empate do Flamengo com o Botafogo no último sábado, o Santos subiu para a segunda posição. Essa movimentação na tabela fez o alviverde abrir seis pontos de vantagem na ponta. Mas o volante Gabriel ressalta que essa euforia não pode atrapalhar nos últimos quatro jogos.

"Foi uma proposta nossa, conseguimos fazer um gol cedo e pela importância do jogo foi um resultado bom. A equipe mereceu sair com a vitória. Ainda não ganhamos nada, não podemos deixar a euforia e ansiedade nos atrapalhar. Não podemos nos afobar em momentos decisivos. A torcida foi no nosso CT, fez uma festa linda, foi uma maneira de nós comemorarmos a vitória com eles, ficando perto, trazendo para o nosso lado. Com essa massa do nosso lado é difícil tirar esse título".

Com a parada do Brasileirão para os jogos das Eliminatórias da Copa, Palmeiras só voltam a jogar no dia 17, quando visita o Atlético-MG, em Belo Horizonte. Para a partida, Cuca poderá contar com Barrios, que ficou fora do jogo deste domingo após não se recuperar de uma lesão na coxa esquerda.