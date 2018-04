Palmeirenses exaltam vitória de 'campeão' sobre Cruzeiro

"É nessas horas que se mostra a força de campeão." Foi assim que Diego Souza definiu a vitória suada conquista nesta quarta-feira sobre o Cruzeiro, de virada, por 2 a 1, no Mineirão. O Palmeiras jogou praticamente o segundo tempo inteiro com um a menos - Armero foi expulso -, mas o time conseguiu se segurar na defesa. Com o resultado, foi a 47 pontos, três a mais que o São Paulo.

"Foi uma vitória importantíssima. Mostramos que o grupo é forte, um grupo de homens. Mesmo com as ausências do Pierre e do Edmílson, e a expulsão do Armero, conseguimos mostrar força", completou Diego, que marcou o primeiro gol do Palmeiras em uma bela cobrança de falta.

"Jogamos hoje [quarta-feira] com a raça que não tivemos na Bahia", emendou o goleiro Marcos, referindo-se à derrota por 3 a 2 para o Vitória, na rodada anterior do Brasileiro. Segundo Diego Souza, aquela partida foi marcante. "Serviu para que aprendêssemos com nossos erros."

Marcos reconheceu que, por causa da expulsão de Armero, o time foi muito pressionado no Mineirão, e "se a gente saísse com o empate, sairia satisfeito". O maior temor era com relação à arbitragem de Evandro Rogério Roman. "Os jogadores do Cruzeiro estavam se jogando na área e a gente estava preocupado com a possibilidade de o Roman dar pênalti. Felizmente, ele não caiu nessa."

Para o atacante Vágner Love, autor do gol da vitória, "o time provou mais uma vez que tem time para conquistar o título". O jogador, que voltou recentemente da Rússia, já marcou duas vezes no Brasileiro.