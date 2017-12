Palmeirenses farão festas em vários locais Com a expectativa pelo retorno do Palmeiras à Série A do Brasileiro, os torcedores se preparam para fazer grande festa. E alguns bares e restaurantes que costumam reunir fãs do time palmeirense estão prontos para garantir a comemoração antes, durante e depois do confronto contra o Sport. Reduto tradicional da colônia italiana na capital, o Circolo Italiano (tel. 3257-1322) montou um telão em suas dependências, no centro. Quem também promete telão é a Mancha Alviverde (221-0195), na Barra Funda. A uniformizada montou outro telão na rua do P.A. Bar (3277-0055), na Aclimação. Na TUP (3879-0813), outra torcida organizada do Palmeiras, a partida poderá ser acompanhada pela TV e a diretoria promete festa em sua sede na Barra Funda caso o time garanta a volta à Série A. No Bar do Elias (3871-9488), em Perdizes, a atração será a presença de ex-jogadores. Quem gosta de badalação pode ver o confronto no Paulicéia Bar (3064-8392), em Pinheiros.