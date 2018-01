Palmeirenses fazem apelo à torcida Os jogadores do Palmeiras fizeram nesta quinta-feira um apelo à torcida para que apoie o grupo na partida contra o Fluminense, no próximo domingo. Para os atletas, o incentivo nos jogos dentro de casa é fundamental para diminuir a ansiedade da equipe que, apesar de líder do Torneio Rio-São Paulo, ainda vive um momento de instabilidade, efeito da desclassificação precoce na Copa do Brasil para o Asa, de Arapiraca. "Se o torcedor não apóia desde o princípio, as coisas para o nosso lado ficam mais difíceis", argumenta o atacante Christian, que nesta quinta-feira recebeu a visita de um fã francês da época em que jogou no Bordeaux. Para o jogador, o Palmeiras ainda tem muito a melhorar. Mas, para que isso aconteça, faz um apelo para que, pelo menos no início das partidas no Palestra Itália, o torcedor incentive o grupo. O zagueiro Alexandre engrossa o coro. "Estou convocando a torcida para que ela nos apoie", diz. O jogador, no entanto, sabe que terá de dar algo em troca. "O Palmeiras tem a obrigação de vencer", apregoa. Christian tem a mesma percepção. "Sei que o melhor jeito de trazer a torcida para o nosso lado é vencendo." Aldair - Uma das surpresas do dia no Palmeiras foi a divulgação de uma reportagem no site da emissora de TV CNN sobre jovens promessas do futebol no mundo inteiro. Um dos integrantes da lista foi o zagueiro Tiago Mathias, que teve seu estilo comparado ao de Aldair. "Ele é um excelente zagueiro e é muito gratificante ser comparado com ele", disse o jogador do Palmeiras, que pode ser titular ao lado de Alexandre e César, uma vez que Galeano está contundido. Outro jogador poupado dos treinos por contusão foi o volante Magrão.