Palmeirenses fazem fila por ingressos Por volta das 3 horas da madrugada desta segunda-feira, cerca de 400 torcedores do Palmeiras já estavam fazendo fila em frente ao Parque Antártica, na rua Turiassu, zona oeste da capital paulista, em busca de ingressos para o jogo de volta, na próxima quarta-feira, contra a equipe argentina do Boca Juniors, válido pelas semi-finais da Taça Libertadores da América. As bilheterias só devem abrir depois das 10 horas desta segunda-feira. Foram colocados à venda 30 mil ingressos. Os da arquibancada serão vendidos a R$ 10,00. As numeradas descobertas custarão R$ 20,00 e as cobertas, R$ 30,00. Ingressos para estudantes custarão R$ 5,00 e estarão disponíveis apenas para arquibancadas. Policiais militares do 4.º Batalhão continuam em patrulhamento em toda a região da sede do Palmeiras para evitar tumultos, brigas ou discussões. O número de torcerdores não pára de crescer, mas por enquanto a situação é calma em frente ao clube.