Palmeirenses fazem juras de amor a Adriano Gabiru, do Sport

Ainda triste pelas falhas que geraram os gols do Internacional na derrota por 2 a 1, no domingo, o zagueiro palmeirense David fez um desabafo nesta segunda-feira, na volta de Porto Alegre para São Paulo. "Eu odiava o Gabiru, que é muito folgado em campo. Mas agora amo o cara de paixão." Veja também: Palmeiras faz protesto formal contra a arbitragem Pierre chora e não é criticado por expulsão em Porto Alegre A mudança é justificável. Num belo chute de bate-pronto, Gabiru fez o gol da vitória do Sport sobre o Cruzeiro, resultado que manteve o Palmeiras como favorito para ficar com a última vaga na Libertadores - depende apenas de uma vitória em casa, domingo, contra o Atlético Mineiro, para obter a classificação. Se não fosse Gabiru, o Palmeiras teria de torcer por um tropeço do Cruzeiro contra o fraquíssimo América-RN, no Mineirão. "Agradeço muito ao Gabiru", disse o técnico Caio Júnior, sorrindo de orelha a orelha. "O Palmeiras chega à última rodada dependendo só de si, o que é muito bom. Agora temos de trabalhar para fazer nossa parte em campo." No Recife, Gabiru disse que sua intenção não era ajudar o Palmeiras, mas sim levar o Sport à inédita classificação para a Copa Sul-Americana. Os colegas dele, porém, admitem que o time entrou empolgado com a promessa de um incentivo extra, a chamada "mala preta", que teria sido oferecida por um empresário ligado ao Palmeiras. "O comentário é forte. O valor seria de R$ 20 mil para ser repartido entre os 30 jogadores do elenco", disse Amauri Veloso, assessor de imprensa do Sport. "Estamos esperando o dinheiro chegar", emendou o goleiro Magrão, um dos líderes do time, em entrevista por telefone. O Palmeiras nega ter oferecido a "mala preta" e, portanto, não vai dar nenhum tostão a Gabiru e ao Sport. "Esse tipo de prática nunca foi adotada pelo nosso clube", garantiu Savério Orlandi, diretor de futebol. "Nem cogitamos essa idéia." O fato é que os R$ 20 mil representariam uma quantia insignificante perto do caminhão de dinheiro que o Palmeiras pode ganhar se chegar à Libertadores, entre patrocínio, cotas de tevê, premiações da Conmebol e reforços bancados por investidores. Se chegar à competição, o time pode pedir até R$ 15 milhões ao novo patrocinador, valor que dificilmente passará de R$ 10 milhões - esse, aliás, é o valor estimado em premiações e cotas caso o time chegue à decisão da Libertadores. O curioso é que a tal da "mala preta" pode se virar contra o próprio Palmeiras. Um jogador do elenco do Palmeiras, que já atuou no Cruzeiro, admite que é "normal" a diretoria do clube celeste oferecer dinheiro para que outros times vençam seus rivais diretos. Difícil é imaginar essa proposta feita a jogadores do rival Atlético.