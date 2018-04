Palmeirenses fazem protesto contra preço de ingresso para Série B

ITU - Membros da torcida uniformizada Mancha Alviverde, do Palmeiras, realizaram um protesto na frente do estádio Novelli Júnior, em Itu, contra o preço dos ingressos para o jogo contra o Atlético-GO, que marca a estreia na Série B. Os torcedores também fazem críticas contra a gestão do presidente Paulo Nobre.

Com as faixas “R$ 60,00 = Roubo” e “Cadê os reforços”, além de bandeiras e batuques, os torcedores deixam claro sua insatisfação com a situação e prometem que não vão entrar no estádio.

Para o jogo diante dos goianos, a diretoria alviverde cobra pelo ingresso da arquibancada descoberta R$ 60. A coberta sai por R$ 200. A ideia é incentivar que mais torcedores se tornem sócio do programa de sócio-torcedor Avanti, que dá descontos no preço dos bilhetes.

Até a noite de sexta-feira, apenas 2.200 ingressos tinham sido vendidos, dos pouco mais de 16 mil colocados à venda para os palmeirenses.

O diretor executivo, José Carlos Brunoro, disse que o preço valia apenas para este jogo e que após a partida seria reavaliado o valor, mas não garantiu que o preço será diminuído.