Palmeirenses festejam fracasso corintiano O ambiente de indisfarçável alegria contagiou sócios e torcedores do Palmeiras no Palestra Itália depois da eliminação do Corinthians na Copa Libertadores da América. Na tarde desta quinta-feira, até alguns jogadores torcedores deixaram a diplomacia de lado para manifestar certa satisfação com a derrota dos rivais por 2 a 1 para o River Plate. ?Graças a Deus o Corinthians perdeu. Estou feliz para caramba?, desabafou o volante Magrão. Outro que não escondeu seu lado torcedor foi o atacante Thiago Gentil, que confessou de um jeito um pouco mais comedido. ?Todo torcedor do Palmeiras ficou feliz com a derrota do Corinthians e eu, antes de ser jogador do Palmeiras, era torcedor.? Depois da sutil declaração, Thiago preferiu analisar o jogo, que acompanhou pela TV. ?Acho que o time do River estava mais entrosado e mereceu a vitória.? O atacante palmeirense ressaltou, no entanto, que o assunto é secundário: o bom humor da torcida e o alto astral no clube podem acabar com mais uma derrota do time na Série B do Campeonato Brasileiro. O time, que ainda não venceu na Série B do Campeonato Brasileiro, joga contra o São Raimundo, sábado. Entre torcedores no Parque Antártica, o estoque de piadas era inesgotável. ?O Corinthians só precisa de um passaporte de Itaquera para a Praça da Sé porque não vai sair de lá?, disse o representante comercial Fernando Ceciliano Neto. ?Achava que eles (corintianos) iriam ganhar fácil, por isso foi mais gostoso.? O comerciante Fábio Lucco diz que passou a manhã enviando e-mail de pêsames para os rivais que o tem atormentado desde o rebaixamento. ?Para mim o ano está ganho.? Até os funcionários do clube ?tiraram uma casquinha?, afirmando que o jogo da noite anterior foi ?o-river?. O assessor de imprensa, Márcio Trevisan, acabou colaborando. ?Futebol é uma coisa fantástica. Estamos em 20º lugar no campeonato da Segunda Divisão e todo mundo está feliz aqui.?