Palmeirenses ficam irritados com provocação de santista

Depois de perder o atacante Kleber, a diretoria do Palmeiras teve mais um motivo para ficar irritada com o Santos. É que o supervisor de futebol do clube da Vila Belmiro, Luiz Henrique de Menezes, cutucou os rivais ao comentar que o alviverde era um time "decadente". A declaração do dirigente repercutiu no Palestra Itália. "Isso é uma coisa que não vamos tolerar", contou o gerente de futebol do Palmeiras, Toninho Cecílio. "Sempre tivemos uma boa relação com Marcelo Teixeira [presidente do Santos], mas não podemos aceitar a postura de Luiz Henrique." Para Toninho, o Palmeiras irá se recuperar no Brasileirão. "O elenco está preocupado com as derrotas. Mas estamos no mesmo barco e não podemos abandonar uns aos outros. Nossa meta é continuar com a cabeça erguida e partir para um novo desafio, que é o Corinthians." Na quarta-feira, os jogadores do Palmeiras viajam até Jarinu para se concentrar para o clássico. "Não estamos fugindo de ninguém", disse Toninho. "Uma viagem desse tipo não ganha nem perde um jogo, mas serve para aproximar os atletas."