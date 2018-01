Palmeirenses lamentam derrota e acusam provocação Após as cobranças de pênaltis, que deram a classificação ao Ipatinga, os jogadores do Palmeiras reclamaram de uma suposta provocação por parte do zagueiro Márcio Alemão e deram início a uma confusão. Dininho o acusou de ter xingado os palmeirenses. ?Eles ganharam, mas não precisavam nos desrespeitar?, reclamou o zagueiro. Um dos que mais sentiram a eliminação foi o garoto David, que não parou de chorar. Ele acusou o árbitro Luiz Antônio dos Santos pelo resultado negativo. ?O Diego não se adiantou?, gritava, lembrando que o goleiro defendeu a quinta cobrança do Ipatinga - justamente a que daria a classificação ao time paulista. O assistente, entretanto, mandou voltar a cobrança apontando que o palmeirense se adiantou - o mesmo fizera com o goleiro Rodrigo Posso, em cobrança de Michael. Eliminado da Copa do Brasil, o Palmeiras volta suas atenções para o Campeonato Paulista. Na quinta colocação, com 31 pontos, precisa da vitória contra o Guaratinguetá, domingo, no Palestra, para buscar uma das vagas nas semifinais. Na próxima quarta-feira, encerra a primeira fase contra o São Bento, fora de casa. Boa parte dos 22 mil torcedores que foram na noite desta quinta ao estádio aplaudiram a garra dos jogadores, mesmo com a derrota. Fizeram festa e estavam otimistas até o fim do jogo, até o fim das cobranças, até Edmundo errar o pênalti. Depois, desolação.