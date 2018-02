Palmeirenses lamentam empate no final O empate inesperado com o Vasco não foi o único lamento do Palmeiras. O time ainda pode perder Magrão por um bom tempo. O volante deixou o campo com suspeita de fratura na mão direita e saiu do Palestra Itália direto para o hospital, acompanhado pelo médico Vinícius Martins. Magrão, no entanto, não acusou nenhum vascaíno. "Nem vi quem me machucou, mas sei que não houve maldade. Disputamos a bola e caímos. Dei azar porque ele caiu com o corpo em cima da minha mão direita", contou o volante do Palmeiras. Fora o azar de Magrão, os palmeirenses ainda reclamaram de Alício Pena Júnior. Alegam que o árbitro não apitou autorizando Petkovic a bater a falta no lance que originou o empate. "Os jogadores reclamaram muito disso. Ele tinha de apitar, já que o Sérgio ainda estava cuidando da formação da barreira", lamentou o técnico Estevam Soares. Apesar da perda de dois pontos que estavam praticamente ganhos, em pleno Palestra Itália, Estevam ficou satisfeito com a resposta de sua equipe, especialmente no segundo tempo: "Poderíamos ter feito mais um ou dois gols logo após aquele feito pelo Vágner, mas não matamos o jogo. É natural numa equipe inexperiente, ainda em formação." Na entrevista coletiva, o treinador evitou ao máximo falar sobre o futuro de Vágner Love, cujo destino deve ser bem longe do Palmeiras. Mas fora dos microfones, Estevam admitiu que anda com a cabeça fervendo por causa disso. "Onde vamos arranjar um jogador completo como ele. Não há outro igual aqui no elenco nem no mercado brasileiro. Nem o Luís Fabiano faz tudo o que o Vágner faz. Ele é um daqueles talentos que aparecem só de tempos em tempos." Na mesma conversa informal, o treinador disse que já começa a pensar em sugerir à diretoria a contratação de um substituto. "Se for o caso, vamos ter de pensar nessa abertura." Quanto a Jardel, contratado para ser o substituto de Vágner Love, a situação ainda é confusa. O jogador entrou na Justiça para conseguir a sua liberação, mas não sabe quando deve conseguir. Além disso, Estevam sabe que se trata de um atacante com características totalmente diferentes das de Vágner. "O Jardel em forma, por tudo que já fez, será um ótimo reforço. Mas vamos ter de mudar totalmente o esquema tático para ele jogar", observou o treinador.