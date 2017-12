Palmeirenses lutam pelo Mundial de 51 O Palmeiras comemora no dia 22 de julho 50 anos da conquista do título mais importante da história do clube: a Copa Rio Internacional. Para os dirigentes e seus torcedores mais antigos, o feito do clube do Parque Antártica tem o mesmo valor do Mundial Interclubes ganho pelo Santos, São Paulo, Flamengo, Grêmio e Corinthians. Leia mais no O Estado de S.Paulo