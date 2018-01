Palmeirenses não contestam críticas Nenhum jogador do Palmeiras ousou contestar os protestos da torcida e muito menos a derrota para o União Barbarense. O primeiro a condenar o próprio time foi a sua maior estrela: o goleiro Marcos. "A vitória deles foi merecida. A Barbarense jogou bem e mereceu vencer. O Palmeiras não pode reclamar. Tem que treinar mais, precisa trabalhar muito para melhorar". Para a torcida, o recado não foi diferente. "Vai ser sempre assim quando o time não jogar bem. A torcida é o reflexo do que o time mostra em campo. Se você joga bem, ganha aplauso. Se não joga bem, vem as cobranças". O discurso de quase todos os outros jogadores foi o mesmo. Mas o meia Pedrinho decidiu mexer na ferida. "Está faltando um pouco mais de coragem para a gente. Não tomamos a atitude que devia ser tomada na partida e o União Barbarense tomou conta do jogo. Essa história de o time ter sido rebaixado para a segunda divisão gerou muita insegurança. O grupo não está assimilando bem todas as cobranças". De outra parte, Pedrinho confirmou que o time estava desinformado em relação à regra, ao dizer que a reclamação dos jogadores do Palmeiras era no sentido de avisar ao árbitro que o Gílson Batata tinha apenas pisado na bola e que ela - a bola - não tinha dado uma volta em torno de si mesma. Só no vestiário, avisado pelos repórteres, ele ficou sabendo que a regra mudou. "Então eu estou desinformado mesmo, porque eu não tinha conhecimento disso". Em seguida, justificou. "Mas eu não acho que o Palmeiras perdeu o jogo por causa disso. Se o time tivesse feito uma boa partida, poderia ter virado o resultado assim mesmo. Só que o time não jogou bem e foi completamente dominado pelo União". Depois do banho, ao discutir com os companheiros o assunto, o goleiro Marcos fez questão de procurar os repórteres de rádio e pedir desculpas ao árbitro. "Reclamamos muito para ele e não tínhamos razão. Peço desculpas de público ao árbitro".