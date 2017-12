Palmeirenses perdem esperança de título Para os jogadores do Palmeiras, não há mais esperanças: o sonho do título brasileiro acabou hoje. "Tínhamos que ter vencido em casa. Não poderíamos perder esses pontos. Agora, é continuar lutando por uma vaga na Libertadores", disse o zagueiro Daniel. Capitão do time, o goleiro Sérgio foi um dos poucos, além de Daniel, a tentar, pelo menos, dar uma explicação sobre a péssima atuação do time. Na verdade, nem ele conseguiu explicar o que houve. "Erramos simplesmente tudo! Não acertamos nada! Temos de ver direito o que aconteceu para poder reagir e continuar brigando pela Libertadores." Estevam Soares, antes do início do segundo tempo, admitiu o que era mais do que óbvio: "O time entrou muito nervoso". Na visão do técnico, a afobação para conseguir logo a vitória atrapalhou o Palmeiras. Estevam acabou vendo o triunfo de seu antecessor, Jair Picerni, que evitou falar sobre a emoção de ter vencido seu ex-time. "Não tem nada de mais. É normal." Antes do jogo, um ato de indisciplina: o meia Diego Souza, ao ser informado que não ficaria nem no banco de reservas, resolveu deixar o estádio furioso. Pegou um táxi e foi pra casa. Antes, Diego criticou a atitude de Estevam. Disse que o treinador "gostava de inventar". O próximo jogo do Palmeiras é domingo, contra o Flamengo, no Parque Antártica. Para esse jogo, Estevam poderá contar com o retorno do volante Magrão.