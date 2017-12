Palmeirenses preparam festa em São Paulo A CET autorizou a interdição da rua Maracaí, na Aclimação, sábado, em São Paulo. Na altura do número 119, no início da noite, centenas de palmeirenses estarão aglomerados diante de um telão que o Parque Antarctica Bar vai colocar à disposição dos clientes. ?Não precisa nem consumir nada do bar, basta chegar e ver o jogo?, avisa Isidoro Lopreto Filho, dono do estabelecimento. ?É que o espaço interno, tem três ambientes, com televisores de 29 polegadas, mas só tem lugar para cem pessoas. Então a gente resolveu pôr o telão fora?, diz o palmeirense que criou o bar temático há 1 ano e quatro meses. Marcelo Moura Lima, presidente da TUP, também promete festa na quadra da torcida na Barra Funda. ?O que a gente vai fazer no sábado é um rachão para os associados à tarde na quadra, emendado com churrasquinho e cerveja. E vamos pôr um telão na quadra, também?, afirma.