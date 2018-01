Palmeirenses prometem lotar o estádio Foi intenso o movimento de torcedores nesta segunda-feira nas bilheterias do Palestra Itália e nos demais quatro postos de vendas de ingressos. Todos queriam garantir o seu bilhete entre os 27.664 colocados à venda: palmeirenses, para ver de perto o jogo desta terça-feira, às 20h30, contra o Brasiliense; e cambistas, preocupados em garantir o produto de seu comércio paralelo, que entra em ação assim que acabam os ingressos vendidos a preços oficiais - o que, o clube estima, ocorrerá na tarde de amanhã. "Eles (cambistas) param a perua na rua de cima e desce um monte de moleques para comprar (entrada) de estudante", disse Durval Colossi, tesoureiro do Palmeiras, admitindo a dificuldade que os clubes têm para coibir a ação dos cambistas. Muitos deles tentavam burlar o esquema de segurança, passando mais de uma vez na fila, para comprar até três ingressos cada. "É complicado, por mais que a gente memorize as pessoas que passam, sempre escapa um ou outro", revelou um dos três seguranças que controlavam a fila única, desde as 9h50 desta segunda-feira. O torcedor Osmar Palomo Grizolia conseguiu comprar cinco ingressos. "Comprei para mim e meus amigos, que vêm de Minas Gerais para o jogo. Já fui até ao Japão atrás do Palmeiras. Agora, foi só dar duas voltinhas na fila e comprar", contou. Já Fabrizio do Nascimento Santos comprou três bilhetes. Também assiste a todos os jogos no estádio Palestra Itália. "Só não fui contra a Portuguesa. Para comprar sem problemas basta vir um dia antes. Não sei o que está acontecendo, a torcida do Palmeiras está parecendo a do São Paulo, só vem na última hora. Amanhã isso aqui (fila) vai estar um inferno", previu. Karen Cristina Melo, 23 anos, também vai aos jogos do Palmeiras na capital. E faz questão de sentar na arquibancada. A moça comprou apenas um ingresso, e foi abordada por cambistas. "Foi antes de chegar na fila, lá na esquina. Não tem problema, não, eles (cambistas) respeitam a gente", revelou, balançando a cabeleira loira. Júlia Micchi Farias, 73 anos, e a amiga Cesarina Lunardi Mazini, de 75, foram abordadas por outros torcedores na fila. Como cada uma comprou dois ingressos, tinham direito a mais dois. "Eles pediram, deram o dinheiro e comprei para eles. Não tinham cara de cambista, eu agi de boa fé", garantia dona Júlia.