Palmeirenses reclamam da arbitragem A atuação do árbitro Fabiano Gonçalves, da Federação Gaúcha de Futebol, foi o principal assunto no vestiário do Palmeiras após o empate com o Vasco, por 2 a 2, neste domingo, em São Januário. Jogadores e comissão técnica do clube paulista se queixaram bastante da arbitragem, que assinalou dois pênaltis a favor do adversário - ambos convertidos pelo atacante Romário. Para o técnico Vanderlei Luxemburgo, se a partida fosse no Palestra Itália, Fabiano Gonçalves dificilmente marcaria os dois pênaltis. ?Geralmente, os árbitros ficam intimidados na casa do adversário, mas não adianta reclamar e nem quero responsabilizar o árbitro pelo empate de 2 a 2. Tenho dúvidas nos dois pênaltis a favor do Vasco, como também considerei que houve um pênalti do goleiro Hélton no atacante Itamar, no segundo tempo, que ele não quis marcar?, disse o treinador palmeirense. Luxemburgo afirmou que o Palmeiras teve chances de sair com a vitória, principalmente após fazer o segundo gol, com Itamar. Segundo o treinador, o resultado não foi de todo ruim. ?Foi um jogo bom, cheio de alternativas, mas poderíamos ter garantido os três pontos, porque tivemos muito mais oportunidades do que o Vasco no segundo tempo.? O zagueiro Alexandre garantiu que não colocou a mão na bola na jogada que ocasionou o primeiro pênalti do Vasco. ?A bola bateu na minha barriga?, defendeu-se o jogador, apoiado pelo goleiro Marcos e pelo lateral-direito Arce. ?Não foi pênalti. E se houve, não foi intencional?, disse o paraguaio. Marcos destacou as qualidades do atacante Romário, com quem trocou de camisa no final da partida. O goleiro lembrou que nos treinamentos da seleção brasileira ele ficava longo tempo treinando cobranças de pênalti com o jogador do Vasco. ?Treinei muito com ele. Conseguia defender uns, mas outros não tinha jeito. O Romário não bate num canto só. Ele possui facilidade para virar o pé e deslocar o goleiro.? O atacante Christian, que marcou o primeiro gol do Palmeiras, gostou do seu rendimento, mas confessou ainda estar fora da sua forma física ideal. O meia Alex achou apenas razoável a sua atuação. ?Valeu pela estréia, mas estou sem os reflexos naturais porque fiquei muito tempo parado?. O zagueiro César, o mais novo reforço do Palmeiras, chegará na noite de terça-feira a São Paulo, segundo informou o diretor Sebastião Lapola. O jogador, cujo o passe pertence ao Rennes, da França, vem por empréstimo de um ano.