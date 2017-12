Palmeirenses reclamam muito da torcida Como já havia ocorrido em 2001, 2002 e 2004, o Palmeiras deu uma mão para o Flamengo escapar do rebaixamento. O resultado foi catastrófico para as pretensões do Verdão de chegar à Libertadores (está três pontos atrás do Goiás, 4.º colocado) e não foi suficiente para tirar o Fla da zona da degola ? mas ajudou bem. A torcida carioca comemorou como se fosse título. Já os palmeirenses gritaram ?vergonha, vergonha, vergonha?. O goleiro Marcos não gostou: ?Com 20 minutos, já estavam reclamando. Aí não dá! Os outros times sabem que a gente fica nervoso quando a torcida reclama?. O flamenguista Renato também reclamou dos torcedores palmeirenses, mas por outro motivo: racismo. Ele disse ter sido chamado de ?macaco?. ?Espero que o juiz relate isso na súmula?, disse o meia do Fla. Foi uma das piores atuações do Palmeiras. Mesmo assim, Leão culpou pela derrota o árbitro sergipano Antônio Hora, que teria invertido faltas e deixado de advertir os jogadores flamenguistas como deveria. Questionado no intervalo sobre a arbitragem, Leão disse o juiz estava ?de brincadeira?. E mais: ?Sei o que está acontecendo, mas não posso falar?. Na véspera, Leão havia dito que estava ?ressabiado? quanto à atuação do árbitro. E bastaram só oito minutos para que ele levasse as mãos à cabeça e reclamasse com Antônio Hora. E o motivo não foi um gol anulado ou um impedimento mal marcado, mas uma falta na intermediária ? Michael em Ramirez. Com a chiadeira, Leão colocou pressão no árbitro, que não havia apitado jogo do Palmeiras no ano, mas já trabalhara em duas vitórias (de três jogos) do Flamengo. Gesticulando, Leão levava a torcida contra o juiz. Não demorou para que os dois discutissem. Aos 16 minutos, o flamenguista Renato deu uma cotovelada em Corrêa a dois metros do bandeirinha Antônio da Cruz dos Santos. Leão saiu de sua área e quase entrou em campo para reclamar. Antônio Hora Filho não gostou e advertiu o treinador: ?É a última vez que o senhor faz isso. Quem apita sou eu!? Apesar de a agressão ter sido clara, Renato não recebeu sequer o cartão amarelo. Minutos depois, o flamenguista ainda cometeria uma falta colocando a mão na bola, o que, segundo a regra, é infração passível de cartão amarelo. Mesmo assim, o árbitro não o advertiu. Vale lembrar que Renato atuou pendurado com dois cartões e, se tivesse sido advertido, ficaria de fora do clássico de domingo contra o Botafogo. No embalo de Leão, os jogadores também passaram a reclamar com o juiz. O lance capital aconteceu no último minuto do primeiro tempo: a zaga palmeirense parou pedindo impedimento de André Santos, que cruzou da esquerda para Josafá passar para Ramirez. O paraguaio recebeu, chutou rasteiro e marcou. Marcos aceitou. ?A bola passou no meio das pernas do Gamarra e me atrapalhou?, justificou o goleiro, que preferiu não reclamar do árbitro. No segundo tempo, Leão passou a gastar a garganta xingando seus atacantes. Em 20 minutos, o time desperdiçou seis chances de gol. Washington saiu vaiado. Até o goleiro Marcos foi para a área do Fla tentar o gol. Alheios aos erros dos palmeirenses, os flamenguistas tocaram a bola, esperando o fim do jogo e a confirmação de uma sina: o Palmeiras sempre ajuda o time rubro-negro quando ele mais precisa. Isso é que é amizade...