Palmeirenses roubam a cena no Pacaembu Para quem esperava uma noite tipicamente corintiana, nesta quarta-feira à noite, no Pacaembu, a presença de dois palmeirenses ilustres no estádio não passou despercebida. De um lado, bem mais exposta, vestindo uma blusa verde, Adriane Galisteu preferiu se manter longe do tumulto, na tribuna reservada aos convidados do Corinthians. De outro, estava José Serra, em missão oficial. O prefeito de São Paulo esteve no Pacaembu com a missão de reinaugurar o salão nobre do estádio, que, na verdade, estava pronto desde o ano passado. Se a namorada de Roger passou a maior parte do tempo em silêncio, ao lado de um casal amigo, o prefeito palmeirense não teve como fugir das perguntas sobre o seu clube e até sobre o Corinthians. Visivelmente constrangido na hora de falar sobre o rival alvinegro, Serra não poupou nem o argentino Carlitos Tevez. "É um grande jogador mas não é nenhum fenômeno". A resposta de Serra provocou curiosidade. Um repórter perguntou se o prefeito não estava com inveja. "Inveja é uma palavra muito forte", respondeu Serra. Percebendo um certo constrangimento, Serra e os jornalistas mudaram enfoque da conversa. Desta vez, o assunto foi o time do coração do prefeito, o Palmeiras. E Serra, de novo, não foi nada complacente. "O Palmeiras precisa mudar, urgentemente!" Serra, no entanto, não quis dizer o que seu time do coração tem de mudar. Mas um de seus seguidores, provavelmente também palmeirense, falou por ele. "O presidente (Afonso Della Monica) está precisando se libertar do Mustafá. E tem de por a mão no bolso, urgentemente, para reforçar o time". Serra nem seus assessores, ainda deram sorte. No momento em que o sistema de iluminação do estádio apresentou defeito, a comitiva oficial já estava nas tribunas, devidamente protegido do assédio da imprensa. CONTRATAÇÕES - Bem longe dali, o vice-presidente do Corinthians, Andrés Sanches, também falou sobre as eventuais contratações de seu clube. E desmentiu o interesse por Deivid, do Santos. "Chegamos a almoçar no começo do ano mas a conversa sobre uma eventual contratação não passou disso". Andrés voltou a dizer que o sonho do Corinthians e da MSI é Vágner Love, do CSKA. Tanto é que o clube não procurou nenhum outro atacante. E não vai procurar, porque Kia Joorabchian não abre mão do ex-palmeirense. Com Vágner Love e Mascherano, o Corinthians fechará o ciclo das contratações para a temporada. A chegada do volante do River Plate está prevista para junho, ou talvez antes, se a sua equipe for eliminada da Libertadores antes disso.