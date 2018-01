Palmeirenses soltam fogos em frente ao hotel do Santos em São Paulo

A delegação do Santos teve de dormir com um barulho infernal na madrugada desta quarta-feira, já em São Paulo para a partida decisiva contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil. O hotel Pulmann, onde o time comandado por Dorival Junior está concentrado, na Vila Olímpida, foi descoberto por torcedores palmeirense, que provocaram uma arruaça do lado de fora com baterias de fogos entre 3 horas da manhã e 3h30. Incomodou muita gente e não somente os jogadores.

A artimanha é tirar o sono dos jogadores, ou interrompê-lo, durante a madrugada na intenção de que alguns deles possam ter o rendimento prejudicado na hora do jogo por causa disso. A polícia foi chamada para manter a segurança. Fora a algazarra, não houve incidentes. O Santos resolveu chegar em São Paulo um dia antes do jogo para poder descansar um pouco mais e não correr riscos durante a subida da Serra. É comum esse tipo de expediente. Dorival tem todos os jogadores à disposição para a partida que começa às 22h. Em caso de derrota por um gol de diferença, repetindo o placar da Vila, a decisão vai para os pênaltis.