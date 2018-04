Palmeirenses também lamentam empate Os jogadores do Palmeiras lamentaram, ao final da partida contra o Coritiba, a sexta rodada sem vitória, apesar de terem mostrado um certo alívio com o ponto conquistado fora de casa. Na opinião de Marcinho, o time tinha condições de voltar para casa com uma vitória. "Lógico que a gente queria muito vencer, estamos cinco rodadas sem ganhar, mas em se tratando de jogar fora de casa com uma grande equipe que é o Coritiba, não deixou de ser um bom resultado". Para Adãozinho, o jogo foi muito disputado e o Palmeiras mostrou um futebol compacto. "Foi um bom jogo, com as duas equipes sempre buscando o gol, mas infelizmente ele não saiu. Vamos trabalhar e esperar que no próximo jogo a gente consiga a vitória, pois estamos muitas partidas sem vencer", disse. Na sua análise, o time tem mostrado evolução e falta apenas um resultado positivo. "O time tem enfrentado equipes fortes e jogado bem. Quem viu as partidas, sabe que estamos no caminho certo", concluiu. Para Lúcio, o jogo foi de muita marcação e em alguns momentos chegou a ficar violento. "Nosso time soube impor, principalmente no primeiro tempo, quando o Coritiba saiu mais para o jogo e nós soubemos suportar a pressão deles. Além disso, a torcida pressionou bastante e nós fomos muito inteligentes em segurar um pouco, pois a própria torcida deles passou a pressionar". A baixa do jogo foi o zagueiro Nem, que disputou uma bola com o volante Ataliba e levou a pior, com uma lesão na costela direita. "Felizmente, não foi uma contusão grave, farei alguns exames, mas voltarei aos treinos nesta semana" ,disse.