Palmeirenses têm ônibus apedrejados Dois ônibus da torcida palmeirense foram apedrejados neste sábado depois do jogo entre Botafogo e Palmeiras. Do total de cinco que vieram ao estádio Caio Martins, em Niterói, apenas os três primeiros saíram com escolta da Polícia Militar. De acordo com a versão de alguns torcedores, integrantes da ?Fúria Alvinegra? apedrejaram os carros remanescentes. Alguns torcedores ficaram feridos com os estilhaços das janelas. A PM interveio com disparos para o ar e houve tumulto e corre-corre.