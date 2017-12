Palmeirenses terão familiares na torcida Os jogadores do Palmeiras e o técnico Jair Picerni fogem o quanto podem das declarações de que a partida contra o Marília, neste sábado, no Palestra Itália, será decisiva. Mas fora de campo esta expectativa é inevitável, tanto que famílias de vários atletas fizeram caravana para São Paulo com o objetivo de não perder a oportunidade de presenciar o acesso palmeirense à primeira divisão, contando com uma ajuda do Botafogo, que precisa evitar uma derrota para o Sport. Clécio Souza, irmão do lateral Lúcio, veio de longe. Estava na Tunísia jogando como meia e voltou ao Brasil de férias a poucas semanas. Durante os dias que passou em Recife com a família, aproveitou para servir de informante sobre como estava o time do Sport na ocasião do confronto contra o Palmeiras na fase final da Série B. "Vim para São Paulo para visitar o Lúcio e também para assistir ao jogo, claro", revelou. Mas outros jogadores também não fazem feio quando o assunto é distância percorrida pelos parentes para ver a partida no Palestra Itália. Francisco Cordeiro da Silva saiu de Conceição do Araguaia, sul do Pará, e percorreu mais de três mil quilômetros para ver o filho, o meia Elson, em campo. "Ele já fez várias finais pelo Ituano, mas será a primeira vez que vou poder acompanhar no campo uma partida decisiva dele", disse, todo orgulhoso. Lúcio e Elson não são os únicos que terão apoio da família. "Meus tios virão para cá de Nhandeara (cidade próxima a São José do Rio Preto) para acompanhar o jogo", contou o zagueiro Glauber. O goleiro Marcos, que é de Oriente (perto de Marília), também revelou que alguns amigos vão viajar para acompanhar a partida.