Palmeirenses treinam logo após vitória em Sertãozinho Não foi nenhum castigo, mas depois do Palmeiras vencer o Sertãozinho, por 4 a 2, e chegar pela primeira vez no grupo de semifinalistas do Campeonato Paulista, os jogadores foram premiados com um treino especial. Após a partida, ainda no gramado do Dalmazão, sob o comando do próprio técnico Caio Júnior, todos jogadores fizeram exercícios de alongamento e desintoxicação. O técnico logo tratou de explicar a programação para evitar controvérsias. ?É uma metodologia diferente, onde se consegue a recuperação física de maneira mais rápida e eficaz?. Com isso, Caio Júnior espera que o time resista à maratona de jogos, tanto pelo Campeonato Paulista como pela Copa do Brasil. Foram cerca de 20 minutos de trabalho para titulares e reservas. A delegação depois jantou e voltou para a capital, ganhando folga até a terça-feira cedo, quando haverá um treino rápido, antes do embarque para Minas Gerais. O objetivo, então, será o compromisso com o Ipatinga, quarta-feira, pela segunda fase da Copa do Brasil. Nas próximas partidas, a grande baixa do Palmeiras será a falta da dupla formada por Edmundo e Valdívia. O Animal já entendeu que deve ser poupado em alguns jogos, enquanto o chileno foi convocado para a seleção de seu país e agora ficará três vezes fora do time palmeirense. Os dois foram poupados nos últimos minutos do jogo, quando acabaram substituídos. Mas Edmundo quer jogar na quarta-feira: ?Não sei ainda o que o Caio vai fazer. Não ligo de jogar, tanto que fiz três jogos na semana passada. O que cansa mais são as viagens. Acho que é preferível eu jogar 100% do que meia boca, mas se for necessário, estou pronto a ajudar?, afirmou. Se for poupado, Edmundo pode enfrentar o Marília, sábado, no palestra, pela 15.ª rodada. Do lado do Sertãozinho, o técnico Barbieri lamentou ?a falta de opções diante de um adversário forte, que está em fase de crescimento?. Mas ele não se diz desanimado com a derrota, ?porque nosso grande adversário não é o Palmeiras, mas são outros clubes que lutam contra o rebaixamento?, como Santo André, Rio Branco, Rio Claro, São Bento e Juventus. O time do interior, caçula no Paulistão, soma apenas 10 pontos em 14 jogos, ocupando a 18.ª posição.