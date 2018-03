Palmeirenses vão ao CT para apoiar time em último treino antes da final

Mais de 500 torcedores do Palmeiras foram para a frente da Academia de Futebol nesta sexta para apoiar o time que, lá dentro, fazia seu último treino, fechado, antes da partida de ida da final do Paulistão contra o Corinthians, marcada para este sábado, na arena rival. O clima foi de festa.

Os palmeirenses lembravam conquistas sobre o adversário da decisão, como o Estadual de 1993, e cantavam em apoio ao time, que decidirá o título do torneio em casa, no domingo da semana que vem. O clube estuda a possibilidade de abrir um treino no Allianz Parque para a torcida nos próximos dias.

A movimentação começou antes das 10h, quando alguns torcedores já estavam em frente à Academia acompanhando a chegada de jogadores. Pacífica, a manifestação de apoio foi convocada pelas organizadas do Palmeiras e acompanhada pela Polícia Militar e pela CET, que bloqueou um dos sentidos da Avenida Marquês de São Vicente.

Após o treino, o técnico Roger Machado comentou a presença dos torcedores. "Não tenho dúvida de que é um apoio. Pena que a estrutura interna é difícil acomodar todos e permitir entrada. Treino de véspera foi estratégico e preferimos privacidade. Apoio é sempre bem-vindo para nos deixar mais confiantes em jogos decisivos."

Os gritos da torcida alviverde puderam ser ouvidos no CT do São Paulo, vizinho ao do Palmeiras, durante o treino da equipe tricolor, fora da final depois de cair para o Corinthians, na quarta. Há algumas semanas, uma mobilização semelhante da torcida são-paulina também aconteceu, antes do clássico com o Palmeiras pela fase de grupos do Estadual.