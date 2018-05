Palmeirenses vão ao Palestra Itália e fazem protesto A Mancha Alviverde realizou um protesto que reuniu cerca de 500 pessoas na tarde deste sábado em frente ao Palestra Itália. Levando bandeiras e faixas, a maior torcida organizada do clube pediu a saída do terceiro vice-presidente do clube, Gilberto Cipullo, e de todo o comando do futebol profissional.