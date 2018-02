Palmeirenses vão para frente da TV Os jogadores do Palmeiras já têm um compromisso para este fim de semana: assistir pela televisão à abertura do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Cada um em sua casa, ao lado da família, curtindo as férias forçadas por causa do adiamento da estréia na Série B (só jogam dia 18, contra o Vila Nova, em Goiás). ?Nem tem como não assistir. É o principal campeonato do País e onde vão estar os melhores clubes brasileiros?, admitiu o lateral-esquerdo Marquinhos. O volante Magrão deixa a chuteira e o meião no guarda-roupa para vibrar pelo São Caetano, seu clube anterior (que domingo pega o Cruzeiro). ?Tenho vários amigos por lá e vou torcer por eles.? O lateral-esquerdo Marquinhos, pelos mesmos motivos, espera uma boa campanha do Goiás, que domingo recebe o Paysandu. O técnico Jair Picerni não quis revelar qual seu time de preferência na Primeira Divisão. ?Eu só penso no Palmeiras, meu clube atual é o Palmeiras?, disse. A torcida de Picerni, no momento, é para que a diretoria anuncie logo a contratação de reforços. ?Com o atual elenco, não dá. Precisamos de bons jogadores, que venham para brigar pela vaga de titular?, afirmou, sem revelar nomes.