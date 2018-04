Palmeirenses veem mudança climática pesar para virada

SÃO PAULO - Os jogadores do Palmeiras creditam à mudança no tempo como uma das aliadas para fazer a equipe reagir na etapa final e golear o Atlético Sorocaba por 4 a 1, neste domingo, pelo Campeonato Paulista. O time fez três gols após o intervalo, dominou a equipe da casa e chegou à terceira vitória consecutiva no ano.

O primeiro tempo foi disputado sob sol forte e mais de 30ºC no Estádio Walter Ferreira. O clima mudou logo depois, quando as nuvens deixaram o céu encoberto e o clima mais ameno. "No primeiro tempo o calor estava demais. Infelizmente levamos o primeiro gol, mas sorte que empatamos logo depois e o tempo nos ajudou no segundo tempo para conseguirmos o resultado", disse o meia Mazinho. "Conseguimos ter mais posse de bola e calma para virarmos o jogo", completou.

Após sair atrás no placar, o time do técnico Gilson Kleina nem precisou de substituições para reagir no intervalo. A equipe passou a dominar o adversário, com grande atuação do meia chileno Valdivia, que ficou em campo até os 28 minutos da etapa final. "Estamos de parabéns pelo esforço no calor. Tivemos a tranquilidade de no segundo tempo fazermos a virada", disse o zagueiro e capitão Henrique.