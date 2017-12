Palmeiresens são homenageados na CBF O goleiro Marcos foi eleito o melhor jogador da Série B do Campeonato Brasileiro, em um cerimônia realizada ontem à noite, na Mansão Rosa, no Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Outros dois jogadores do Palmeiras também receberam troféus. O lateral-esquerdo Lúcio foi premiado como revelação do campeonato - e o centroavante Vágner Love foi o artilheiro, com 19 gols. O atacante Vágner Love, que é carioca, era um dos mais emocionados. Disse que chegou a pensar em abandonar a carreira quando foi dispensado pelo Vasco da Gama. "Sai do Rio de Janeiro no anonimato e agora volto para receber esse prêmio, que será marcante para a minha carreira." O goleiro Marcos, pentacampeão mundial na Copa da Coréia do Sul e do Japão, no ano passado, disse que se sentia muito orgulhoso recebendo o troféu de melhor jogador. "Conseguimos trazer o Palmeiras de volta à elite do futebol brasileiro. Passamos por momentos difíceis, enquanto muitos jogadores não queriam jogar no clube que havia caído para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas persistimos, conseguimos o acesso e o título da competição. Eu estou muito realizado", disse o jogador.