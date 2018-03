Panamá reitera ao Brasil pedido de extradição de Rincón

O Panamá apresentará ao Brasil um novo pedido de extradição dos colombianos Pablo Rayo e Freddy Rincón, ex-jogador de futebol, segundo fontes da Justiça panamenha. Rayo Montaño e Rincón, que residem no Brasil, são acusados no Panamá de fazer parte de uma quadrilha internacional que usou um banco panamenho para lavar milhões de dólares do narcotráfico. O procurador de Drogas, José Abel Almengor, disse que no mês de abril o Brasil negou as duas extradições sob a alegação de que o país não tem um acordo bilateral com o Panamá. Mas o Panamá sustentará seu pedido com base nos acordos de Viena e Palermo sobre o tráfico de drogas.