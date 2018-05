Panathinaikos demite técnico holandês Henk Ten Cate O Panathinaikos, da Grécia, anunciou nesta segunda-feira a demissão do técnico holandês Henk Ten Cate. Vice-líder do Campeonato Grego, o time dos brasileiros Gilberto Silva e Gabriel (ex-Fluminense, Cruzeiro e São Paulo), será comandado por Nikos Nioplias, que estava na equipe Sub-21 do clube.