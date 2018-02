Pane no avião adia viagem do Paraguai Uma pane no avião que levava a delegação paraguaia para Lima, onde a equipe faria os preparativos para enfrentar o Equador domingo, em Quito, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, fez com que a direção da Associação Paraguaia de Futebol (APF) decidisse retornar nesta quinta-feira a Assunção. Uma fissura no pára-brisa da aeronave foi detectada a 30 mil pés, após meia hora de vôo. ?Diante do risco de quebra do vidro e como vamos sobrevoar montanhas muito altas decidimos voltar e trocar o pára-brisa?, revelou o comandante Arnulfo Soley. A seleção paraguaia está composta de 22 jogadores, além do técnico Aníbal Maño Ruiz, comissão técnica e médicos. Ruiz não poderá contar com Nelson Hadeo, por lesão, e nem com Carlos Paredes, suspenso. Equador e Paraguai estão empatados com 16 pontos, na terceira colocação. ?Nós preferimos viajar amanhã e nos recompor do nervoso e cansaço que nos gerou esse acontecimento?, disse o capitão Gamarra.