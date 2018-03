Panini cria site para 'esquentar' lançamento de álbum da Copa

A fim de 'esquentar' o lançamento do álbum de figurinhas da Copa do Mundo, que será realizado neste mês, a Panini criou uma plataforma online para que o torcedor possa se sentir na pele da equipe responsável por definir os 18 jogadores brasileiros que estarão na publicação. No site www.escalometro.com.br o torcedor fará o papel do técnico Tite e concorrerá a prêmios.

Quando a convocação oficial da seleção para a Copa da Rússia foi divulgada, quem tiver um acerto de 100% dos nomes vai concorrer a uma Smart TV de 55 polegadas. Já os 100 primeiros torcedores que fizerem suas apostas e acertarem ganharão uma medalha da empresa, a "Escalômetro Panini". Sem contar outros prêmios. O sorteio será em 19 de maio.

Uma das revelações feita pela Panini é que o álbum contará com 18 jogadores de cada seleção da Copa. Isso não significa necessariamente que todos os convocados estarão lá, até porque a empresa precisa definir a lista que entrará na publicação meses antes da convocação final, ou seja, é possível que existam diferenças quando a bola começar a rolar na Rússia.

“Com este espaço de tempo, corremos o risco de incluir jogadores que não farão parte da escalação oficial pois nossa lista é definida com cerca de seis meses de antecedência. Pensando nisso, desenvolvemos o Escalômetro para os colecionadores se divertirem testando seu palpite e ainda concorrerem a prêmios. O que queremos, independentemente de acertarmos ou não, é torcer para que os jogadores que estarão na Rússia tragam o hexa para casa” diz José Martins, presidente da Panini no Brasil.