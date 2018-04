Panini lança álbum de figurinhas da Copa das Confederações

SÃO PAULO - Pela primeira vez, o torcedor brasileiro poderá colecionar as figurinhas dos jogadores que disputarão a Copa das Confederações. Dona dos direitos de publicação, a editora Panini já lançou o álbum de cromos do torneio que será realizado em junho, no Brasil.

Por enquanto, os aficcionados podem comprar o álbum e as figurinhas via internet. No site http://www.torcidapanini.com.br/, o torcedor pode encomendar um kit com 30 envelopes (120 cromos) e um álbum e pagará R$ 27,00 - o frete, promete a editora, é gratuito. A venda em bancas de jornal deve começar no dia 28: o pacote com quatro figurinhas custará R$ 0,90 e o livro ilustrado, R$ 4,90.

Embora as seleções não tenham realizado suas convocações para o torneio - o técnico Luiz Felipe Scolari, por exemplo, só divulgará a lista no dia 14 de maio -, alguns jogadores já estão 'garantidos' na competição. Ao menos, no álbum oficial. Dentre os brasileiros, fazem parte do álbum Neymar, Ronaldinho Gaúcho, Lucas, Thiago Silva, David Luiz, Daniel Alves, Ramires e Fred.

Disputarão a Copa das Confederações, de 15 a 30 de junho, as seleções da Itália, Espanha, Japão, México, Nigéria, México, Uruguai e Taiti, além da equipe brasileira.